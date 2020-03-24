Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bingöl'de yaşlıların alışverişi polisten - Haberler

Bingöl'de yaşlıların alışverişi polisten

Bingöl polisi, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir yandan sokaklarda kimlik kontrolü uygulaması yaparken diğer yandan da alışverişlerini gerçekleştiriyor.

24.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:55
Bingöl'de yaşlıların alışverişi polisten
Bingöl polisi, yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bir yandan sokaklarda kimlik kontrolü uygulaması yaparken diğer yandan da alışverişlerini gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik açıkladığı tedbirlerin ardından Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de ekipler çalışma yapıyor.Bu kapsamda 65 yaş üstü ihtiyaç sahipleri için valilik koordinesinde Vali Kadir Ekinci başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Sosyal Destek Grubu'nda yer alan kurumlardan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplere de önemli görevler düştü. Polisler, hem cadde ve sokaklarda gezerek anonsla uyarıda bulunuyor, hemde kimlik kontrolü yaparak 65 yaş ve üstündeki vatandaşları evlerine gönderiyor. Bunun yanı sıra evlerinden çıkmayan ve çevresinde acil alış verişini yapacak kimsesi olmayanlar için de 155 hattı üzerinden polise görev alıyor. Vatandaşların taleplerini alan polisler, yaşlıların taleplerine göre alışverişlerini yaparak evlerine bırakıyor.

66 yaşında olduğunu ve sokağa çıkma çağrısına uyduğunu belirten Hayriye Karlı, "Sağ olsun polislerimizi aradım ihtiyaçlarımı istedim. Bana portakal, ekmek, elma bütün ihtiyacım neyse alıp getirdiler. Allah onlardan razı olsun hepsine teşekkür ediyorum" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Bingöl, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı Haberler
Korona sonrası bir banka daha kredi ödemelerini erteleme kararı aldı
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı Haberler
Koronavirüs altın piyasasının kalbini de vurdu! Tamamen kapatıldı
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, ’Evde kal’madığı ortaya çıktı Haberler
Çektiği videoyla tepki toplayan şahsın, 'Evde kal'madığı ortaya çıktı
Binali Yıldırım’ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti Haberler
Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesini kaybetti
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık Haberler
En yetkili isimden korkunç istatistik: 67 günlük süreci 4 günde yaşadık
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor Haberler
Koronavirüs fırsatçıları şimdi yandı! Rekabet Kurumu devreye giriyor
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı Haberler
Af yasasında sona geliniyor! Partiler arası görüşmeler hızlandı
Bir belediye daha sokağa çıkması yasak olan yaşlıları mağdur etmedi Haberler
Bir belediye daha sokağa çıkması yasak olan yaşlıları mağdur etmedi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:42 - 100 çeşit temizlik ürünü - Haber 11:42 - (Özel) Türkiye Gazetesi dağıtım personellerinden yaşlı okuyucularına büyük vefa - Haber 11:42 - AVM yönetimlerinden Kovid-19 tedbirleri: "Kira alınmayacak" - Haber 11:42 - Kırklareli'nde asayiş - Haber 11:42 - Bakan Albayrak, vergi süreçlerinde mücbir sebepten faydalanacak sektörleri açıkladı Açıklaması - Haber 11:26 - Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü - Haber 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi - Haberler 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor - Haberler 10:05 - Türk bilim insanları koronavirüse karşı harekete geçti: 10-20 dakikada sonuç veren tanı kiti geliştirildi - Haber 09:48 - Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı - Haber 09:23 - Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi - Haber 09:17 - Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi - Haber
Loading