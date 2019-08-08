Bingöl'de yaz Kur'an kursları sona erdi

Bingöl
'de "2019 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" düzenlendi.
Merkez Ulu Cami'de düzenlenen programda konuşan İl Müftüsü Muharrem Genç, Kur'an-ı Kerim öğrenen çocukları tebrik etti.
Yaz Kur'an kurslarına gösterdikleri ilgiden dolayı, öğrencilere ve velilerine teşekkür eden Genç, şöyle konuştu:
"Hem mutluyuz hem üzüntülüyüz. Yaz Kur'an kursu uygulamasının sonuna geldik, veda ediyoruz. Çocuklarımız cıvıl cıvıl sesleriyle camileri doldurdular. 800'e yakın görevlimiz onlara camilerimizde ders verdiler, misafir ettiler ve onlarla arkadaş oldular. O çocuklarımızın seviyelerine inerek, dini bilgileri onlara aktarmaya çalıştılar. Bugün çok üzüntülüyüz ama aynı zamanda sevinçliyiz. Çünkü çocuklarımız camilerimizin manevi atmosferinden çok istifade etti."
Kurslarda düzenlenen yarışmalarda derece giren çocuklar, Kur'an-ı Kerim, sela ve ezan okudu, ilahi seslendirdi.
Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.