Bingöl
'de Yeni Zelanda
'daki saldırı kınandı, gıyabi cenaze namazı kılındı
BİNGÖL - Bingöl'de Yeni Zelanda da geçtiğimiz Cuma namazı sonra Müslümanlara yapılan saldırı kınandı, gıyabi cenaze namazı kılındı. Bingöl İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu, Yeni Zelanda da Cuma günü namaz sonra gerçekleştirilen ve 50 müslümanın hayatını şehit edildiği saldırı, Genç
Caddesi saat kulesi önünde kınadı. Platformu üyeleri, gıyabi cenaze namazı kılarak basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan İbrahim Dağılma "Uzun süredir Batıdan dünyaya yayılan İslam dinine ve müntesiplerine yönelik nefret söyleminin ve tahammülsüzlüğün geldiği nokta bugün maalesef İslamofobik durum, diğer ismiyle İslam düşmanlığı ve Müslüman hazımsızlığı bir faşizm olarak karşımızdadır. Batıdaki İslam düşmanlığı hiç kimseye zarar vermeyen masum sivil Müslümanları katledecek noktaya varmıştır. Öyle ki bu gözü dönmüş İslam düşmanları ibadethanelerde katliam yapacak ve bunu canlı yayında bütün dünyaya seyrettirecek kadar alçalabilmektedir. Yeni Zelanda'daki Camii katliamları bu açıdan son derece üzücü ve ibretlik olaylar olarak karşımızdadır. Bu katliamlar bize şunu göstermektedir ki; İslam düşmanlarının bütün çabalarına rağmen İslam insanlığın umudu olma yolunda hedeflerine varmaktadır. Bu yayılmanın ve gönül fethinin önüne geçememenin yarattığı korku ve panik hali kafirlerin nefretlerini dışa vurmalarına neden olmaktadır. Bütün hakaretlere, aşağılamalara, engellemelere rağmen İslam yeryüzünde kare kare yayılmaya devam etmektedir ve Allah'ın izniyle kafirler istemese de gelecek İslam'ın olacaktır. Unutmayın! Eğer yeryüzü Müslümanların emniyet içinde yaşadığı bir yer olmayacaksa, İslam düşmanları için de emin bir yer olmayacaktır"dedi.
Bingöl, Yeni Zelanda, Genel
Kaynak: İHA