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Bingöl'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

Bingöl'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralıBİNGÖL'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

22.07.2019 18:19
Bingöl'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı
BİNGÖL'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karlıova- Bingöl karayolunda meydana geldi. Karlıova'dan Bingöl'e yolcu taşıyan Abdullah Kaval (50) yönetimindeki 12 D 0078 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 35 FM 135 plakalı otomobil, Ilıcalar Beldesi yakınlarında çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Kaval ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 16 kişi ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Bingöl'deki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı. Bingöl'de yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı
Kaynak: DHA
Bingöl, Güncel

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