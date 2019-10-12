Haberler » Güncel » Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.

12.10.2019 15:39Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 29 yaralı
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi. Bingöl'den Diyarbakır'a yolcu taşıyan Fuat Korkutan'ın kullandığı 12 AGG 10 plakalı yolcu otobüsü, Doğanca köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, otobüste bulanan 29 kişi yaralandı.Yaralılar, ihbar olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların 4'ünün sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.


- Gençbingöl

Diyarbakır, Doğanca, Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:45 Günün özeti
17:40 Azerbaycan sivil toplum kuruluşları ve gazilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
17:40 Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan Antalya'daki greve destek
17:45 Dha yurt bülteni - 15
17:44 Cinayete teşebbüs iddiası
17:43 Antalya büyükşehir belediyesi'nde grev 79 gündür sürüyor
17:42 Eski eşinin satırlı saldırısına uğrayan kadın yaşam savaşı veriyor
12.10.2019 17:45:59