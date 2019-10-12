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Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi 29 yaralı

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi 29 yaralıBİNGÖL'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.

12.10.2019 16:20
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi 29 yaralı
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 29 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Genç ilçesinde meydana geldi. Bingöl'den Diyarbakır'a yolcu taşıyan Fuat Korkutan'ın kullandığı 12 AGG 10 plakalı yolcu otobüsü, Doğanca köyü mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, otobüste bulanan 29 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralıların 4'ünün sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi 29 yaralı

Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

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