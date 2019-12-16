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Bingöl'deki 900 yetime destek

Almanya'da hizmet veren bir dernek, Bingöl'de belirlenen 900 yetim öğrenciye kışlık kıyafet desteğinde bulundu.

16.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:27Bingöl'deki 900 yetime destek
'da hizmet veren bir dernek, 'de belirlenen 900 yetim öğrenciye kışlık kıyafet desteğinde bulundu.

Almanya'da kurulan WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Bingöl'de de belirlenen 900 yetim öğrenciye kışlık kıyafet gönderdi.Merkez Turgut Özal Ortaokulu'nda Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve WEFA derneği temsilcileri bir araya gelerek kıyafetleri teslim etti.

Almanya'dan 'ye gelen WEFA derneğinin temsilcilerinden Şeyma Kil, " Almanya'dan 7 arkadaş bu yıl Türkiye'deki dağıtımlara katıldık. Türkiye genelinde 350 okulda 11 bin öğrenciye sıcak bir tebessüm getirdik. Bu öğrencilerin 900 tanesi Bingöl'deydi ve geldik. Yetimin yüzünde tebessüm görmek bizi mutlu ettik" dedi. - BİNGÖL

Erdal Arıkan, Türkiye, Almanya, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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