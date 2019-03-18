Bingöl'deki Besicilere 7 Milyon 325 Bin Lira Hibe

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Tarım ve Orman Bakanlığınca Bingöl'deki 2 bin 200 besiciye 7 milyon 325 bin lira hibe verildi.Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca besicilere yılda bir defa yapılan hibe desteğinin bu yılki ödemelerine başlandığını belirterek, şöyle konuştu:"Bugün anaç koyun üzerinden 15 ay ve üzeri gebelik durumuna gelen 293 bin hayvan için 2 bin 200 üyemize toplam 7 milyon 325 bin lira hibe desteği verilmeye başlandı. Ödemeler 15 Mart'tan itibaren besicilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı."