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Bingöl'deki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

12.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:01
Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesinin açıkladığı verilere göre, bugün saat 09.38'de merkez üssü Bingöl Karlıova ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar kendini sokağa atarken, deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Depremde markette bulunan reyonlar sallanırken, içeride bulunan personelin deprem sonrası dışarı çıkması da görüntülere yansıdı.
"HERHANGİ BİR HASAR OLUŞMADI"
Yaşanan depremin ardından Bingöl Valisi Kadir Ekinci yaptığı açıklamada, "Saat 09.38'de merkezi Karlıova/Kazanlı olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Yapılan ilk değerlendirmelerde depreme bağlı herhangi bir hasarın oluşmadığı tespit edilmiştir. Allah milletimizi her türlü felaketten muhafaza etsin" dedi.
(Ayhan Turhan/İHA) Bingöl’deki deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İHA

Etiketler: Karlıova, Bingöl, Deprem, Güncel
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