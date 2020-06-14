Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem Erzurum'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından Erzurumlular kendilerini sokağa attı.

14.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:10

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. 5,7 şiddetindeki deprem, Diyarbakır, Erzurum, Tunceli, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Bingöl'de meydana gelen deprem Erzurum'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremin ardından Erzurumlular kendilerini sokağa attı. Erzurum Valiliği İl Kriz Merkezi depremin şiddeti ve hasar tespitiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Deprem ilçelerden de hissedildi.

"ERZURUM'DA ŞİMDİLİK BİR OLUMSUZLUK YOK"

Erzurum Valisi Okay Memiş, 5,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem Erzurum'da da hissedildi. Erzurum'da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz. Öncelikli kendi mülki hudutlarımızdaki yerleşim yerlerine müdahale edeceğiz. Eğer sorun yoksa hemen Karlıova'ya buradan ekipleri sevk edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bingöl’deki deprem Erzurum’da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kaynak: İHA

Etiketler: Deprem, Güncel, Haber

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