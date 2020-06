Kandilli Rasathanesi’nden Bingöl depremine ilişkin açıklama: Artçı sarsıntılar 10 gün sürecek

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevredeki birçok ilden hissedildi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, bölgede meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

AÇIKLAMA YAPTIĞI SIRADA ARTÇI SARSINTI OLDU

Haluk Özener, artçı depremlerin meydana geldiğini belirterek oluşan depremler esnasında alarmın çaldığın ifade etti. Özener açıklamasını yaparken Bingöl'de bir artçı deprem daha meydana geldi ve alarmlar çaldı.

"ARTÇI SARSINTILAR BİR HAFTA 10 GÜN SÜRECEK"

Bingöl'de 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntı sayısının 57'ye çıktığını belirten Özener, "Bir hafta 10 gün artçılar sürecektir. Bunlarla ilgili güncellemeleri biz Kandilli olarak güncellemeleri yansıtacağız. Bu bölge Erzincan'ın doğusunda. Deprem potansiyeli yüksek bölgeler bunlar. Oradaki enerji birikimini hesaplayabiliyoruz. Ardından da bu enerji birikiminden ne tür bir deprem üretebileceğini söyleyebiliyoruz. Farklı fay parçaları farklı enerji biriktiriyor. Dolayısıyla da farklı faylarda farklı depremler farklı sürelerde olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"KARLIOVA FAY HATLARININ KESİŞİM NOKTASI"

Özener, "Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesişim noktasında, Bingöl Karlıova bölgesinde önemli deprem potansiyeli taşıyan yerlerden bir tanesi. 2003 yılında o bölgede iki tane, 6.3 ve 6.4 şiddetinde iki tane depremimiz vardı. Dediğim gibi bu bölge deprem açısında aktif bir bölge. Bu bölgede bu büyüklükte her zaman olabilecek bir yer. Kuzey Anadolu Fayı Bingöl ile Yedisu arasında bir bölgede bulunuyor. Tarihi fay olarak adlandırdığımız, ana fayı kesen faylardan bir tanesi. Artçılar o bölgelerde yoğunlaşıyor. Dolayısıyla bu depremleri gözlemeye devam edeceğiz. MTA'nın Diri Fay Haritası'nda bölgedeki kırık yapıyı çok net olarak görebiliyoruz. Çok fazla fay parçacığı var. Dolayısıyla o fayların enerji biriktirdiği zaman, belirli bir enerji toplandıktan sonra kırılması çok doğal. Hep işaret ediyoruz, Türkiye'nin her hangi bir yerinde her hangi bir anda böyle depremlerin olması normal. Buda bölgenin tarihsel depremleri gözlemliyorsunuz" dedi.