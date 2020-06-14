Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde Dinarbey ve Elmalı köylerinde 10 ev yıkıldı. Yıkılan evlerden ilk görüntüler ajanslara düşmeye başladı.

14.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 14.06.2020 21:57

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde, Karlıova'nın Dinarbey ve Elmalı köylerinde 10 ev yıkıldı. Yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde Karlıova ilçesine komşu Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köyünde 10 ev çöktü. Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde ise karakoldaki iki gözetleme kulesi çöktü. 2'si güvenlik korucusu 9 kişi yaralandı.

1'İ GÜVENLİK KORUCUSU 7 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDAN KURTARILDI

Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını açıkladı. Valilik, deprem bölgesinde göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin ise kurtarılması çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

YIKILAN EVLERDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan, 5,7 büyüklüğündeki depremde Dinarbey ve Elmalı köylerinde yıkılan evlerden ilk görüntüler ajanslara düştü.

İşte o görüntüler:

Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl'deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi
Bingöl’deki depremde yıkılan evlerden ilk görüntüler geldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Karlıova, Deprem, Elmalı, Bingöl, Güncel, Haber

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