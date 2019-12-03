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Bingöl'deki engellilerden 'kaldırım işgaline son' çağrısı

Bingöl'de engelli dernekleri, hayatlarının kolaylaştırma adına kaldırım işgaline son verme çağrısında bulundu.

03.12.2019 13:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:18Bingöl'deki engellilerden 'kaldırım işgaline son' çağrısı
'de engelli dernekleri, hayatlarının kolaylaştırma adına kaldırım işgaline son verme çağrısında bulundu.

3 Dünya Engelliler Günü nedeniyle merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde engelli dernekleri bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. Dernekler adına konuşan Altı Nokta Körler Derneği İl Temsilcisi Mücahit Korkutata, vatandaşa önemli bir görev düştüğünü belirterek, kaldırımların işgal edilmemesini istedi.

Kaldırım işgalinin ortadan kalkması için esnaflara çağrıda bulunan Korkutata, "3 Aralık biz engellilerin çeşitli aktivitelerinin yapabileceği bir gün olarak belirlenmiştir. Bizde, çeşitli etkinlikler, toplumsal farkındalık oluşturmak için bir aradayız. Engelli dernekleri olarak toplumun refahını sağlamak amaçlı sosyal, kültürel, eğitsel birçok çalışmaya imza attık. Amacımız, engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekip toplumsal farkındalığı arttırmak. İlimizin birçok sorunlarından biri olan erişebilirlik, bizlerin hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Şehrin yapılanmasındaki göz ardı edilmiş planlamalar, engellilerin erişim noktasında birçok alana ulaşmasına maalesef engel olmaktadır"dedi.

Yapılan çalışmaların yarı yarıya tamamlandığını anımsatan Korkutata,"Kalan çalışmalarda sizlerin de desteğiyle hızlı bir şekilde tamamlansın istiyoruz. Biz engelliler çok şey istemiyoruz. Allah'ın bize lütuf ettiklerini çok iyi idrak ettik. Allah'ın lütfundan çok şükür faydalandık, ehemmiyeti içindeyiz. Biliyoruz ki, bu ruhsat bize çok güzel hayır kapıları açacaktır. Bingöl halkına çok iş düşüyor. Bizim esnaf kardeşlerimizden, ağabeylerimiz, küçüklerimizden ricamız, lütfen kaldırımları işgal etmeyelim. İlimizin sorununu biran önce çözelim. Uygunsuz araç parklarından vazgeçelim, binaları yaparken engellileri de düşünerek yapalım. Hiç birimizin yarına garantisi yok. Dolayısıyla bizler her alanda mağdur değil, sizlerin göz bebeği olmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Aralık, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

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