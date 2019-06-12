Bingöl'deki hırsızlık olayları

Bingöl
'de mayıs ayında meydana gelen hırsızlık olaylarında gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde geçen ay bazı adreslerde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yapılan çalışmalarda 27 şüphelinin yakalandığı belirtildi.
Açıklamada şüphelilerden 11'inin tutuklandığı, çalınan eşyalarının büyük çoğunluğu mağdurlara teslim edildiği aktarıldı.
Kaynak: AABingöl
, Güncel