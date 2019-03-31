Bingöl'deki Yolu Kapalı Köye Sandık Ulaştırıldı

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Bingöl'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yolu kar ve heyelandan dolayı ulaşıma kapan Genç ilçesinin Sarmakaya köyüne, seçim görevlileri ve oy pusulalarının bulunduğu torbalar İl Özel İdaresine ait iş makinesiyle götürüldü.İlçeye bağlı Sarmaya köyünde kurulacak seçim sandığı görevlileri, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve yer yer heyelan dolayısıyla yolu ulaşıma kapanan köye gidemedi.Vali Kadir Ekinci'nin talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ve İl Özel İdaresi ekipleri, sandık kurulu görevlileri ve oy torbalarının köye ulaştırılması için seferber oldu.İş makinesine binen görevliler, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucunda, oy torbalarıyla köye ulaştı.Ekipler, köy yolunu açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl ve Ağrı'da birer sandığın seçim bölgesine ulaşmadığı ve en kısa sürede ulaştırılacağını açıklamıştı.