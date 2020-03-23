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Bingöl'den İdlib'e 12 tır yardım malzemesi gönderildi

Bingöl'den Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için 12 tır un gönderildi.

23.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:24
Bingöl'den İdlib'e 12 tır yardım malzemesi gönderildi
Bingöl 'den Suriye 'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahipleri için 12 tır un gönderildi.
Türkiye Diyanet Vakfı Bingöl Şubesi ve İl Müftülüğü iş birliğiyle "İdlib İçin Yolun İyilik Olsun Bingöl" sloganıyla düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 320 ton un, İdlib'e gönderilmek üzere 12 tıra yüklendi.
İnsani yardım tırlarının uğurlanması dolayısıyla Ekinyolu köyü Kervansaray mevkisindeki un fabrikası önünde tören düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim okunan törende, protokolün oturması için hazırlanan sandalyelerin arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birer metre boşluk bırakıldı.
Vali Kadir Ekinci, törende yaptığı konuşmada, yardımların bir an önce yerine ulaştırılmasını istediklerini söyledi.

Yardım kampanyasının daha önce başlatıldığını dile getiren Ekinci, şöyle konuştu:
"Bingöllü kardeşlerimiz her zaman olduğu gibi bugün de buraya teşrif ettiler, ayaklarına sağlık. Suriye'nin İdlib bölgesinde insanlık dışı saldırılar ve bombardıman karşısında ülkemizin sınırlarına gelen binlerce İdlibli kardeşimizin yarasına merhem olabilmek adına Bingöllü kardeşlerimizin yardım seferberliğiyle düzenlenen kampanyada toplanan yardımı 12 tır ile gönderiyoruz. Rabb'im Bingöllü kardeşlerimizin hayrını kabul etsin."
Ekinci, Türkiye'nin her zaman zalimlere karşı mazlumun yanında yer aldığına işaret ederek, bu yardımların süreceğini söyledi.
İl Müftüsü Muharrem Genç de yapılan yardımların Türkiye ve dünyadaki sıkıntıların giderilmesine vesile olmasını diledi.

Suriye'de büyük bir mağduriyet yaşandığını aktaran Genç, "Kampanyamıza destek veren kadirşinas Bingöl halkına, Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sıkıntılar içinde bile ne güzellikler yapacağımızı gördük. Cenabı Allah hepimizden razı olsun." şeklinde konuştu.
Daha sonra yardım tırları İdlib'e uğurlandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Suriye, Bingöl, İdlib, Güncel

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