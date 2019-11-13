Haberler » Güncel » Bingöl'den, otizmli öğrencileri istemeyenlere tepki - Haber

Bingöl'den, otizmli öğrencileri istemeyenlere tepki

Bingöl'deki engelli dernekleri, Aksaray'da otizmli öğrencileri istemeyenlere tepki gösterdi.

13.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:27Bingöl'den, otizmli öğrencileri istemeyenlere tepki
'deki engelli dernekleri, 'da otizmli öğrencileri istemeyenlere tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki amaçlı Bingöl'deki engelli dernekleri bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde düzenlenen basın açıklamasında Tüm Engelliler Dernek Başkanı Bahattin Tüz konuşarak, tepkilerini dile getirdi.

Dernek Başkanı Tüz açıklamasında, "Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilerin diğer çocukların velileri tarafından 'yuhalandığı' ve yapılan açıklamalar neticesinde büyük bir skandala imza atılmıştır. Bilinçsiz ve eğitimsiz ailelerin yol açtığı vahim ve elim olay engelli camiamızı derinden üzmüştür. Her bireyin potansiyel birer engelli adayı olduğu malumunuzken yaşanan talihsiz olaylar topluma olumsuz ölçüde yansımıştır. Bu olayı başlatanları ve onlara destek verenleri kınıyoruz. Çocuğunu engelliler ile aynı okulda okumasına tahammül edemeyen anneler babalar ablalara diyoruz ki, aynı durumda siz olsaydınız ne hissedecektiniz. Sizin eğitim hakkınız olduğu kadar engellilerinde hakkı olduğunu unutmayın"dedi. - BİNGÖL

Aksaray, Bingöl, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:09 Hal esnafından Başkan Kılıç'a sıcak karşılama
18:14 Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran-6 operasyonu
18:12 Aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu (4)
18:12 Lübnan'da hükümet yanlısı bir kişi, eylemcilere ateş açtı
18:12 Diyarbakır hdp önünde gerginlik
17:48 "Kasada koyun var" dediği kamyondan 69 kaçak göçmen çıktı
17:08 YPG/PKK'lı iki terörist, ailelerinin desteğiyle kurtarıldı
17:06 Beton mikserinin altında kalan babasının cansız bedenine sarılıp ağladı
17:06 Pompalı tüfekle dehşet saçan kıskanç koca rahip çıktı
16:42 CHP'li Tanal'dan internet gazeteciliği Basın Kanunu kapsamına alınsın teklifi
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
18:48 Son dakika... Bülent Korkmaz istifa etti
13.11.2019 18:15:51