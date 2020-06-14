Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem; Diyarbakır, Erzurum, Muş ve Malatya başta olmak üzere çevredeki birçok ilden hissedildi. Deprem sonrası uzman isimler vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, 5-5.5 civarında artçı sarsıntıların meydana gelebileceğini belirterek, "Dolayısıyla bölge halkının uyarılması gerekir ki hasarlı binalara girmesinler" dedi.

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, şu ifadeleri kullandı:

"BUNUN ARDINDAN ARTÇI ŞOKLAR GELEBİLİR"

Kuzey Anadolu fayı Karlıova civarından başlayıp güneye doğru devam ediyor. Kuzey Anadolu fayı ile Kuzey Anadolu fayının kesiştiği bir nokta. Deprem biliminde Karlıova üçgeni dediğimiz yerde oldu deprem. Oldukça kaotik zaman zaman bu büyüklükteki depremlere sahne oluyor.Yedisu fayı bu geçmiş yüzyıllarda oldukça büyük depremler yaratmış bir fay hattı. Orada bir sismik boşluk olduğunu söylerdi rahmetli Aykut Barka. Oraya yakın bir deprem sanıyorum. Bu kuvvetli bir deprem büyük bir deprem değil o bölge için her zaman beklenen bir deprem. Yerleşim yerlerinde hasara neden olmuş olabilir. Bunun ardından artçı şoklar gelebilir.

"HASARLI BİNALARA GİRMESİNLER"

5.5 ve 5 civarında artçı şoklar olabilir. Dolayısıyla bölge halkının uyarılması gerekir ki hasarlı binalara girmesinler.Daha büyük bir deprem beklenir mi?Bölge fay yapıları açısından stabil bir yer değil. Daha büyüğü konusunda bir şey söylememiz mümkün değil. O bölgeye yakın alanlarda her zaman yıkıcı depremler beklenebilir. Arkasından daha büyük bir deprem gelir mi bunu bilemeyiz bununla ilgili elimizde bir ölçü birimi cetvel yok.

"SÜRPRİZ BİR DEPREM DEĞİL"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da, deprem sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Hatırlarsınız Elazığ Sivrice'deki depremden sonra daha doğrusu sonra değişti. Malatya Doğanyol'daki depremden sonra enerjinin doğuya ve batıya transfer olduğunu söylemiştik. Bu deprem de Doğu Anadolu'nun başlangıcı ile Kuzey Anadolu'nun başlangıcına yakın. Karlıova'ya yakın. Kesişme noktasındaki bir deprem. 5,8 enerjisi yüksek bir deprem. Sanıyorum ki kırsal kesimde hasara neden olmuş olabilir. Bu sürpriz bir deprem değil beklenebilecek bir deprem. Dolayısıyla bundan sonraki artçıları da takip ederek neler gelişecek onu anlamaya çalışacağız.

"İNSANLARIN BİR SÜRE DIŞARIDA OLMASINDA FAYDA VAR"

Bu sürpriz bir deprem değil beklenebilecek bir deprem. Dolayısıyla bundan sonraki artçıları da takip ederek neler gelişecek onu anlamaya çalışacağız. Bundan sonrasına dair öngörünüz nedir? Bu yakınlarda Yedisuyu fayı var. Bu fay kırılabilir deprem oluşturabilir. Kuzey Anadolu fayına daha yakın işin ilginç yanı. Malatya civarındaki Elazığ'daki depremlerden bahsederken biz hep Doğu Anadolu fayından bahsediyorduk. Bu ise iki fay zonunun Doğu Anadolu fayı ile Kuzey Anadolu fayının birleştiği yer olan Kuzey Anadolu fayının başlangıç noktasında bir deprem bu. Yedisu fayı olabilir. Bundan sonraki artçılara bakarak bunu söyleyeceğiz. Umarım can kaybı ve yaralanma yoktur. Öncelikle resmi söyleme AFAD'ın yaptığı açıklamaları dikkate almamız gerekiyor. 4'ü geçen depremlerin ardından can kaybı olmasın diye insanların bir süre dışarıda olmasında fayda var" ifadelerini kullandı.

"ELBETTE BAZI HASARLAR OLACAKTIR"

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Işık ise, depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Elbette bazı hasarlar olacaktır. Temennimiz hiçbir vatandaşımızın ciddi manada yaralanması olmadan bu süreci atlatmak. Buradaki depremin son derece olağan, bu ise Varto ile Yedisu arasındaki fay arasında meydana gelen bir deprem.Etksinin hissedilmesinin temel nedeni 10 km ve daha yakında meydana gelmesi. Bölgede hasar yaratması bakımından kaydadeğer bir deprem olarak bakıyoruz.