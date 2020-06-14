Bingöl depreminden etkilenen Çat ilçesindeki bazı evlerde hasar oluştu

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesindeki bazı evlerde hasar meydana geldi.

14.06.2020 22:33 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:20
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesindeki bazı evlerde hasar meydana geldi.
Karlıova ilçesine sınır olan Çat ilçe merkezinde sarsıntının etkisiyle evlerinde çatlaklar oluşan vatandaşlar, yakınlarının evlerinde geceyi geçirecek.
Bazı vatandaşların da deprem korkusuyla dışarıda beklediği gözlenen ilçede, yarın hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.
Depremde evinde hasar oluşan vatandaşlardan Fevzi Han, gazetecilere, Karlıova'da meydana gelen depremin Çat ilçesinde büyük ölçüde hissedildiğini söyledi.
Oturduklarını binanın eski yapı olduğunu anlatan Han, "Deprem sonrası evin mutfak ve yatak odası kısmında çatlaklar oluştu. Bayağı bir sallandık. Deprem anında çocuklarla evdeydik. Depremden sonra eve giremedik, bugün daha eve giremeyiz. Çocuklarım komşuların evinde. Yetkililer bize destek verecekler, yarın hasar tespit çalışmaları yapılacak. Allah devletimizden razı olsun." dedi.
Vatandaşlardan Sadullah Aktaş da deprem anında çocuklarıyla dışarı kaçtıklarını belirterek, "Binadan çıkarken çok zorlandık, binanın içi ve dışında hasarlar oluştu. Evi boşalttık başka yerde kalacağız. Sanki Karlıova'da meydana gelen deprem Çat ilçesinde oldu." ifadelerini kullandı. Bingöl depreminden etkilenen Çat ilçesindeki bazı evlerde hasar oluştu

Kaynak: AA

Etiketler: Karlıova, Deprem, Bingöl, Çat, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

HDP’nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10’a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır’da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada Haber
Normalleşmeyle beraber Diyarbakır'da 450 vaka görüldü, 650 kişi ise karantinada
Son Dakika: Bingöl’deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu Haber
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz’da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Haberler››Güncel››Bingöl depreminden etkilenen Çat ilçesindeki bazı evlerde hasar oluştu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:39: Katar'ın 2020 FIFA Dünya Kupası için 3'üncü stadı hazır - Haber 23:35: Depremde şehit olan güvenlik korucusunun kimliği belirlendi - Haber 23:34: ULUSLARARASI GÖÇ FİLMLERİ FESTİVALİ'NİN AÇILIŞI YAPILDI - Haber 23:33: Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 407'ye yükseldi - Haber 23:29: Son Dakika: Bakan Koca'dan Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 23:20: Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Bingöl depreminin Marmara'yı etkilemesi mümkün değil - Haber 22:57: Ayı saldırısına uğrayan vatandaş, 6 saatte kurtarıldı - Haber 21:27: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi - Haber 15:53: Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler