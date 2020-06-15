Bingöl depreminden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesinde hasar tespit çalışması başladı

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla hasarın meydana geldiği Çat ilçesinde 5 bin çadır kurulacağını bildirdi.

15.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:06
Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla hasarın meydana geldiği Çat ilçesinde 5 bin çadır kurulacağını bildirdi.
Vali Memiş, beraberinde Erzurum Jandarma Bölge Tümgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Kaymakam Tevfik Kumbasar, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar ve ilgili kurum yetkilileriyle depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden olan Erzurum'un Çat ilçesine bağlı mahallelerde incelemelerde bulundu.
Bazı vatandaşların yaralandığı Söveçayır Mahallesi Darabi mezrası ile Kara Mahallelerindeki incelemeleri sırasında depremden zarar gören vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Memiş, ilgili birimlere gereken tüm çalışmaların biran önce yapılması talimatını verdi.
Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karlıova ilçesinde dün ve bugün iki ayrı depremin meydana geldiğini ve bu ilçeyle sınırı bululan Çat ilçesinde de maddi hasarın meydana geldiği belirtti.
Çat ilçesinde deprem dolayısıyla can kaybının olmadığını aktaran Memiş, "Yaralanan birkaç vatandaşımız var, onların durumları da gayet iyi. Bununla beraber evlerde küçük çatlaklar ve hafif hasarlar olduğunu ilk etapta tespit ettik. Bütün mahallelerimize ulaştık. Kaymakamlık koordinasyonunda ilgili tüm kurumlarımız hemen gerekli çalışmaları yaptı."dedi.
"Devlet olarak bütün vatandaşlarımızın yanındayız"
Memiş, ilçeye bağlı 45 köy ve 32 mezranın tamamında çadır kurup hasar tespitlerini yapılacağını ve iaşe ihtiyacının da karşılanacağını aktararak, şunları kaydetti:
"Şuanda korkulacak bir durum yok. Devlet olarak bütün vatandaşlarımızın yanındayız ve emrindeyiz. Hele ki doğal afette korkmuş olan vatandaşa kamu personeli nezaketli davranacak. Vatandaşa 'öf' bile demeyeceksiniz. Çünkü vatandaş korkmuş vaziyette. Devlet devletliğini afette, kriz zamanında gösterir. Devlet bize bu kırmızı plakaları, bayrakları ve forsu zor zamanda vatandaşımızın yanında olmamız için veriyor. Tespitlerimize göre bin 200 çadıra ihtiyacımız var ama bu sayı artar. Deprem tecrübesi olan bir yöneticiyim. En az 5 bin çadır kuracağız. Kim çadır istiyorsa 'çadır yok' lafı olmayacak. Hepsine çadır temin edeceğiz ve çadırları da kuracağız."
Öte yandan, Erzurum İl Afet ve Acil durum Müdürlü (AFAD) tarafından deprem sonrası hasarların meydana geldiği mahallelerde çadırların kurulmasına başlandı.
İlçe merkezine tırlarla getirilen çadırlar buradan görevlilerce kamyonlara yüklenerek AFAD ekiplerince ilgili mahallelere götürüldü.
Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 30 kişilik ekip, ilçeye bağlı mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başladı.
Deprem sonrası Çat Hükümet Konağı önüne talep merkezi oluşturuldu.
Türk Kızılay ekipleri de söz konusu mahallelerde vatandaşlara kumanya dağıtımına başladı. Bingöl depreminden etkilenen Erzurum’un Çat ilçesinde hasar tespit çalışması başladı

Kaynak: AA

Etiketler: Karlıova, Erzurum, Bingöl, Çat, Güncel, Haber

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