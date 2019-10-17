Haberler » Güncel » Bingöl'e kışlık mont ve bot yardımı

Bingöl'e kışlık mont ve bot yardımı

Bingöl'ün Genç ilçesinde ihtiyaç sahibi 50 çocuğa kışlık mont ve bot hediye edildi.

17.10.2019 15:22Bingöl'e kışlık mont ve bot yardımı
Bingöl'ün Genç ilçesinde ihtiyaç sahibi 50 çocuğa kışlık mont ve bot hediye edildi.
Avrupa Yetim Eli, Bingöl Umut Kervanı aracılığıyla Genç ilçesinde daha önceden tespit edilen 50 öğrenciye kışlık giyecek yardımında bulundu.
Bingöl Umut Kervanı Başkan Yardımcısı Refik Gönül, yaptığı açıklamada, uluslararası bir yardım kuruluşu olan Avrupa Yetim Eli Derneğinin yardımlarını ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.
Gönül, "Avrupa Yetim Eli Derneğinin bu güzel ve anlamlı yardımda bulunması, kış öncesinde öğrencileri sevindirmesi bizleri de mutlu etti." dedi.

Avrupa, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:54 Evin, yeni yüzüne bir ay sonra kavuşacak
15:53 2, 5 aylık Abdülhamit bebek, toprağa verildi
15:53 Mahmut Arslan: Kadına şiddetin önüne geçmek için sorumluluk almalıyız
15:48 Öğrencilerden Mehmetçiğe fıstıklı lokumlu mektup
15:52 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Başarılarının ardından gözyaşıyla, sevgisiyle...
15:52 Kocaeli'deki cinayet
15:52 Doktora jiletle saldıran zanlı: Esrar kullandığım için ne olduğunu hatırlamıyorum
17.10.2019 15:54:34