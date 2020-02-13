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Bingöl ekipler, bünyamin ve bedirhan kardeşler için seferber oldu

Ekipler, Bünyamin ve Bedirhan kardeşler için seferber olduBİNGÖL'de, yolu kardan kapalı Karlıca köyünde rahatsızlanan 6 aylık Bünyamin ve 2 yaşındaki Bedirhan Oğuz kardeşlerin hastaneye ulaşması için karla mücadele ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri seferber oldu.

13.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:55
Ekipler, Bünyamin ve Bedirhan kardeşler için seferber oldu
BİNGÖL'de, yolu kardan kapalı Karlıca köyünde rahatsızlanan 6 aylık Bünyamin ve 2 yaşındaki Bedirhan Oğuz kardeşlerin hastaneye ulaşması için karla mücadele ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlileri seferber oldu. Kardeşler, 5 saatte paletli ambulans ile kardeşlere ulaşarak, 2 saatlik yolculukla hastaneye götürdü.
Karlıova ilçesine bağlı Karlıca köyündeki Oğuz ailesi, 6 aylık bebeği Bünyamin ile 2 yaşındaki oğlu Bedirhan'ın, yüksek ateş, bulantı ve kusma şikayetleri üzerine, sağlık ekiplerine verdi. Gelen sağlık görevlileri, kardan kapalı Karlıca köyüne ulaşmak için İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Karla mücadele ekiplerinin, köy yolunu kardan temizlemesiyle UMKE ekipleri, paletli ambulansla 5 saat sonra köye ulaşarak, Bünyamin ve Bedirhan kardeşlere yaptıkları ilk müdahalenin ardından 2 saatlik yolculukla Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Bünyamin ile Bedirhan kardeşlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bingöl ekipler, bünyamin ve bedirhan kardeşler için seferber oldu

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA


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