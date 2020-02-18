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Bingöl ekipler, cilt kanseri olan bünyamin için seferber oldu

Ekipler, cilt kanseri olan Bünyamin için seferber olduBİNGÖL'de, yolu kardan kapalı Çatak köyünden tedavisi için İstanbul'a gitmesi gereken cilt kanseri Bünyamin Yılmaz (9) için Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) seferber oldu.

18.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:28
Ekipler, cilt kanseri olan Bünyamin için seferber oldu
BİNGÖL'de, yolu kardan kapalı köyünden tedavisi için 'a gitmesi gereken cilt kanseri Bünyamin Yılmaz (9) için Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) seferber oldu.
Çatak köyünde, kemoterapi tedavisi için İstanbul'a gitmesi gereken cilt kanseri Bünyamin Yılmaz'ın yakınları, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Sağlık görevlileri, köy yolunun kapalı olması nedeniyle ilçe özel idaresinden yardım talep etti. Bünyamin'e ulaşmak için UMKE ve karla mücadele ekipleri harekete geçti. Karlı yolları aşan ekipler, 6 saatte Çatak köyüne ulaştı. Paletli ambulansla alınan Bünyamin, 1 saatlik yolculuğun ardından Karlıova ilçe merkezine getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından Bünyamin'in, tedavisi için İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
Bingöl ekipler, cilt kanseri olan bünyamin için seferber oldu

Bünyamin Yılmaz, İstanbul, Çatak, Güncel

Kaynak: DHA


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