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'Bingöl, fidan sahiplenme seferberliğinde Türkiye 3'üncüsü'

BİNGÖL'de '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında 103 bin fidan toprakla buluşturuldu.

11.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:50'Bingöl, fidan sahiplenme seferberliğinde Türkiye 3'üncüsü'

BİNGÖL'de '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında 103 bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Ekinci, 'ün fidan sahiplenme seferberliğinde genelinde 3'üncü kent olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında Bingöl'de 103 bin fidan toprakla buluşturuldu. Kent merkezindeki Şeyh Ahmed mesire alanındaki etkinliğe Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Ekinci, Bingöl'ün fidan sahiplenme seferberliğinde Türkiye genelinde 3'üncü kent olduğunu söyledi. Kampanya kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Bingöl'de 6 noktada 65 bin fidanın dikilmesi hedeflendiğini hatırlatan Ekinci, artan taleple birlikte bu oranın 103 bine ulaştığını söyledi. Vali Ekinci, "Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın ilimiz için belirlemiş olduğu 65 bin fidan kapasitesi artan taleple beraber 103 bine çıkmıştır. Yüzde 158'lik sahiplenme oranıyla da Türkiye'de üçüncüsü il olmuştur. Bingöl halkına duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Türkiye, Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

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