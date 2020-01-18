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Bingöl hesarek dağı, sömestir tatilinde doldu

Hesarek Dağı, sömestir tatilinde dolduBİNGÖL'deki Hesarek Kayak Merkezi, sömestir tatilinin başlamasıyla kayakseverlerin akınına uğradı.

18.01.2020 18:07 | Son Güncelleme: 18.01.2020 18:11
Hesarek Dağı, sömestir tatilinde doldu
BİNGÖL'deki Hesarek Kayak Merkezi, sömestir tatilinin başlamasıyla kayakseverlerin akınına uğradı.
Doğu Anadolu'da, kış turizmin en önemli yerlerinden biri olan 'deki Hesarek Kayak Merkezi, sömestir tatilinin başlamasıyla doldu. Gençlik ve Bakanlığı'nca 2016 yılında, 20 milyon lira maliyetle açılan Hesarek Kayak Merkezi, bölgenin önemli kayak merkezleri arasında yer alıyor. Hesarek Dağı'na yaptırılan Hesarek Kayak Tesisi, yarıyıl tatilini değerlendirmek isteyen yerli turistleri ağırlıyor. 1600 metre uzunluğa sahip pistte ilk adım eğitimini alan öğrenciler, teleski ve telesiyej yardımıyla çıktıkları zirveden kaymanın keyfini yaşadı.
Diyarbakır'dan gelen Eda Ceylan, keyifli anlar geçirdiğini belirterek, "Diyarbakır'dan geldik buraya gerçekten çok beğendik. Normalde ben çok üşürüm ama bayağı güzel güneş var. Güzel eğlendik. Herkese burayı tavsiye ediyorum" dedi.
11'inci sınıf öğrencisi Yusuf Seran Aktaş da ailesiyle birlikte Hesarek Kayak Merkezi'ne geldiğini ifade ederek, "Yarıyıl tatilimizin bir kısmını burada geçireceğiz. Burası gerçekten çok güzel. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.
Bingöl hesarek dağı, sömestir tatilinde doldu

Kayak Merkezi, Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA


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