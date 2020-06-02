Bingöl İl Özel İdaresi 25 aracı hizmete aldı

Bingöl İl Özel İdaresi, yeni 16 iş makinesi, 5 arazi ve 4 hizmet aracını, düzenlenen törenle hizmete aldı.

02.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:45
Bingöl İl Özel İdaresi, yeni 16 iş makinesi, 5 arazi ve 4 hizmet aracını, düzenlenen törenle hizmete aldı.
İl Özel İdaresi yerleşkesindeki törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle telekonferansla katıldı.
Yılmaz, İl Özel İdaresinin bugüne kadar Bingöl'e çok güzel hizmetler yaptığını belirterek, "Özel İdaremize sağlanan kaynaklarla inşallah önümüzdeki süreçte çok daha büyük ve güzel hizmetler göreceğiz." dedi.
Vali Kadir Ekinci ise 25 aracı Özel İdare filosuna katmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Bingöl'de 325 köy, 818 mezra ve bu bölgede ikamet eden 91 bin vatandaşın bulunduğunu ifade eden Ekinci, "Bu koca alanın yol ağı da 3 bin 400 kilometre. Vatandaşına hizmet sunma gayreti içinde olan bir Özel İdare söz konusu. Özel İdarenin eli kolu da bu iş makineleri. Yeni araçlar hayırlı olsun." diye konuştu.
Okunan dua ve kurban kesiminin ardından yeni araçlar hizmete alındı.
Törene, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Basatemur, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül ile personel de katıldı. Bingöl İl Özel İdaresi 25 aracı hizmete aldı

Kaynak: AA

Etiketler: Cevdet Yılmaz, AK Parti, Ekinci, Bingöl, Güncel, Haber

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