Haberler » Güncel » Bingöl KADEM üyelerinden HDP önündeki ailelere ziyaret - Haber

Bingöl KADEM üyelerinden HDP önündeki ailelere ziyaret

Bingöl Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri HDP il binası önünde evlatları için 100 gündür oturma eyleminde bulunan ailelere ziyarette bulundu.

11.12.2019 15:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:14Bingöl KADEM üyelerinden HDP önündeki ailelere ziyaret
Bingöl Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri HDP il binası önünde evlatları için 100 gündür oturma eyleminde bulunan ailelere ziyarette bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 100. gününe girdi. Bingöl KADEM üyeleri evlat nöbetinde 100 günü geride bırakan aileleri ziyaret etti. Heyet adına açıklamada bulunan Gülten Tokuş, buradaki annelerin üzüntüsünü, derdini paylaşmak için geldiklerini söyledi. Tokuş, "İnşallah Allah güzel günleri nasip edecek. Çocuklarını yetiştirecek, ellerine verecek. Bu hepimizin acısıdır. Bütün Müslümanlar, bütün milletin, Türkiye'nin acısına Rabbim hayırlı kapılar açsın. Buna bir çözüm bulunsun, anneler artık ağlamasın. Bu anneler anne olarak hak etmemiş" dedi.

KADEM üyeleri aileler ile görüştükten sonra ailelere sabır dileyerek alandan ayrıldı. - DİYARBAKIR

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20 Eski CHP milletvekili şikayetçi oldu; İşadamı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar... - Haber
16:20 Spor beşiktaş ingiltere'ye gitti - Haber
16:20 Çanakkale doğu biga madencilik şirket sözcüsü çağın şen'den istihdam azaltımı açıklaması - Haber
16:20 İstanbul'da kayıt dışı suriyeli incelemesi - Haber
16:20 İBB çalışanlar için Sosyal Medya Etik İlkeleri'ni yayınladı - Haber
11:38 Şehit Astsubay Esma Çevik'in, karanfil dağıttığı görüntüleri yürekleri sızlattı - Haber
11:18 Nihal Olçok'tan tartışma yaratacak sözler: Abdullah'ın mezarını açtırabilirim - Haber
11:07 Son dakika: Bakan Soylu "Kamuoyu bunu ilk defa duyacak" diyerek açıkladı: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz - Haber
11:00 'Kedi Kız' iddiası kız yurdunu ayağa kaldırdı - Haber
10:50 İstanbul'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu gerçekleştirildi - Haber
11.12.2019 16:24:00