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BİNGÖL Karadağ dönüşü Bingöl'de karantinaya alınanlar evlerine gönderildi

Karadağ dönüşü Bingöl'de karantinaya alınanlar evlerine gönderildiKARADAĞ'dan getirilerek, Bingöl'de yurda yerleştirilen 148 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.

08.05.2020 13:45 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:49
Karadağ dönüşü Bingöl'de karantinaya alınanlar evlerine gönderildi
KARADAĞ'dan getirilerek, Bingöl'de yurda yerleştirilen 148 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle Karadağ'dan tahliye edilerek getirilen 148 vatandaş, 14 günlük karantina için Simani Mahallesi'nde bulunan Pir Ali Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Karantina süreleri dolan vatandaşlar, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da otobüsler ile memleketlerine gönderildi.
İstanbul'daki evine gitmek için yola çıkan Rıfat Aksu, "Bingöl'den ayrılıyoruz. Valimiz Kadir Ekinci ve yurt müdürümüz başta olmak üzere herkes bize çok yardımcı oldu, çok teşekkür ediyorum" dedi. BİNGÖL Karadağ dönüşü Bingöl’de karantinaya alınanlar evlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Karadağ, Bingöl, Güncel, Haber

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