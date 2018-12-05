Bingöl Üniversitesi
(BÜ) ile İŞKUR
İl Müdürlüğünce "Bingöl Kariyer ve Girişimcilik Etkinlikleri" programı düzenlendi.
Vali Kadir Ekinci
, BÜ Rektörlük Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, iş insanlarının tecrübelerini gençlere aktarmasının önemine değindi.
Gençlerin programa gösterdiği ilgiden dolayı memnuniyetini belirten Ekinci, "Ülkemiz ekonomisinin bugünleri ve yarınları için girişimcilik konusu son derece önemlidir. Batı ülkelerinde gençlerde girişimcilik tecrübeleri erken yaşlarda başlıyor. Ancak biz de hala devlet üzerinden iş sahibi olma alışkanlığı devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Ekinci, işsizliği aşmanın yollarından birini de girişimcilik ruhu olduğunu söyledi.
Sadece masa başında görülenin iş olmadığını belirten Ekinci, şunları kaydetti:
"Değerli gençler, hayallerinizi geniş tutun ve hayallerinizi gerçekleştirmekten de asla vazgeçmeyin. Ben üniversite yıllarımda farklı girişimcilik tecrübelerimle harçlığımı kendim karşıladım. Risk almaktan lütfen kaçınmayın. Hayatta bir defa yaşayacaksınız. Tek çıkış kapısı olarak devlet memurluğunu düşünmeyin. Hayalleriniz olsun ve bunların peşinden koşun. Zarar edin, iflas edin ama bilin ki gayretlerinizin karşılığını öyle ya da böyle alacaksınız."
Etkinliğe, Belediye Başkanı Yücel
Barakazi, BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Elazığ
TSO Başkanı Asilhan Aslan, Bingöl TSO Başkanı Mahmut Ayas, iş insanları, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Ekinci,Bingöl
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:25