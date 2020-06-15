BİNGÖL Karlıova'da, 5.6 büyüklüğündeki depremde köylerideki evlerin duvarları çatladı

Karlıova'da, 5.6 büyüklüğündeki depremde köylerideki evlerin duvarları çatladıBingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde bu sabah meydana gelen 5.6 büyüklüğünde deprem, Adaklı ve Kiğı ilçelerinde de hissedildi.

15.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:06
Karlıova'da, 5.6 büyüklüğündeki depremde köylerideki evlerin duvarları çatladı
Bingöl'de merkez üssü Karlıova ilçesinde bu sabah meydana gelen 5.6 büyüklüğünde deprem, Adaklı ve Kiğı ilçelerinde de hissedildi. Depremde Karlıova'nın Kaynakpınar köyü ile Adaklı ilçesine bağlı Sevkar ve Kozlu köyleri ve Kiğı ilçesinin bazı köylerindeki evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, hasar tespit çalışması başlattı.
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Aziz ÖNAL, Serkan BİNGÖL/ BİNGÖL (DHA)
BİNGÖL Karlıova’da, 5.6 büyüklüğündeki depremde köylerideki evlerin duvarları çatladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karlıova, Bingöl, Adaklı, Sabah, Güncel, Haber

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