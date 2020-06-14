Bingöl Karlıova’da meydana gelen depremden ilk görüntüler

Bingöl Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaklaşık bir dakika süren deprem anınında vatandaşlar evlerinde sallanan avizelerin görüntülerini kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.

Sarsıntılar Erzurum, Malatya, Muş, Elazığ, Tunceli ve birçok çevre ilde de hissedildi.

BELEDİYEDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası Bingöl Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Merkez üssü Karlıova ilçemizde meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremden dolayı tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ilk açıklamasında şunları söyledi: "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz."

"3 GÜVENLİK GÖREVLİSİ YARALANDI"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğünde depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldi, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda." dedi.