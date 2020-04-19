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BİNGÖL Karlıova'da öğretmenler, evde kalan öğrencilerini LGS'ye hazırlıyor

Karlıova'da öğretmenler, evde kalan öğrencilerini LGS'ye hazırlıyorBİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 8'inci sınıf öğrencileri, öğretmenleri tarafından Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanıyor.

19.04.2020 11:51 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:56
Karlıova 'da öğretmenler, evde kalan öğrencilerini LGS'ye hazırlıyor
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 8'inci sınıf öğrencileri, öğretmenleri tarafından Liseye Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanıyor. Öğretmenler kendi imkanlarıyla satın aldıkları kitapları öğrencilerine ulaştırmak için ev ev dolaşıyor.
Karlıova Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görevli öğretmenler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerini LGS'ye hazırlıyor. Öğretmenler kendi imkanlarıyla satın aldıkları kitapları 8'nci sınıf öğrencilerine götürüyor.
'YANLARINDA OLDUĞUMUZU HİSSETTİRMEK İSTİYORUZ'
Öğrencilerin yanında olduklarını hissettirmek için böyle bir çalışma başlattıklarını anlatan Okul Müdürü Fazıl Dilsiz, "Karlıova ilçesine bağlı 16 köyde okulumuzda okuyan öğrencilerimiz var. Köyler genellikle dağınık ve uzak bölgelerdedir. İlçe merkezinden 50 kilometre uzaklıkta olan köylerimiz bile var. Buna rağmen öğrencilerimizi yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Köyleri dolaşarak tek tek öğrencilerimizi görüyoruz ve çeşitli ek kaynaklar veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı, ölçme ve değerlendirme merkezinin hazırladığı örnek soruları fotokopi halinde hazırlayıp kendilerine veriyoruz. Öğrencilerimizin başarısı bizim mutluluğumuz olacaktır. Bu süreçte onların gevşememesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca düzenli şekilde öğretmenlerimiz öğrencileriyle iletişim halinde olup günlük düzenli ödev veriyorlar" dedi.
Kızılçubuk köyündeki öğrencilerden Şevin Kaygül, kendileri için çaba sarf eden öğretmenlerine teşekkürlerini ileterek, "Bizleri düşünerek buraya kadar gelen öğretmenlerimiz ne kadar fedakar ve eğitimci oldukları ortada. Böyle günlerde bizleri yalnız bırakmayan öğretmenlerime teşekkür ederim" diye konuştu. BİNGÖL Karlıova’da öğretmenler, evde kalan öğrencilerini LGS’ye hazırlıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Karlıova, LGS, Güncel
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