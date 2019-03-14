14 Mart 2019, 17:36
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Bingöl Karlıova- Erzurum Yolu Kardan Kapandı, Araçlar Mahsur Kaldı

Bingöl Karlıova- Erzurum Yolu Kardan Kapandı, Araçlar Mahsur Kaldı

Karlıova- Erzurum yolu kardan kapandı, araçlar mahsur kaldıBingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Erzurum karayolunda, onlarca araç mahsur kaldı.

Karlıova- Erzurum yolu kardan kapandı, araçlar mahsur kaldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Erzurum karayolunda, onlarca araç mahsur kaldı.

Kentte devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışından dolayı Karlıova- Erzurum karayolundaki Herdo Deresi mevkisinde yol ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan ve görüş mesafesinin azaldığı yolda onlarca araç mahsur kaldı. Sürücüler, araçlarını park edip beklerken, yolun açılması için çalışma başlatıldı. Bingöl, Kar, Karlıova, Erzurum, Güncel
Kaynak: DHA