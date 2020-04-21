Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

BİNGÖL Koronavirüs nedeniyle kapattığı düğün salonunda bez maske ve siperlik üretiyor

Koronavirüs nedeniyle kapattığı düğün salonunda bez maske ve siperlik üretiyorBİNGÖL'ün Genç ilçesinde aynı zamanda kanser hastası olan Mehmet Hadi Eker (50), koronavirüs tedbirleri kapsamında kapattığı düğün salonunu bez maske ve siperlik üretimi yapılan atölyeye dönüştürdü.

21.04.2020 09:46 | Son Güncelleme: 21.04.2020 09:53
Koronavirüs nedeniyle kapattığı düğün salonunda bez maske ve siperlik üretiyor
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde aynı zamanda kanser hastası olan Mehmet Hadi Eker (50), koronavirüs tedbirleri kapsamında kapattığı düğün salonunu bez maske ve siperlik üretimi yapılan atölyeye dönüştürdü. Eker, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte ürettiği sağlık malzemesini esnaf ve sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtacak.
Genç ilçesinde esnaf Mehmet Hadi Eker, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonu kapattı. Aynı zamanda bağırsak kanseri olan Eker, özellikle sağlıkçılara ve esnafa yardımcı olmak için harekete geçti. Eker, kapattığı salonda sosyal mesafe kurallarına uyarak eşi ve 5 çocuğuyla birlikte bez maske ve siperlik üretmeye başladı. Üretilen maske ve siperlikler, esnaf ve sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtılacak. İlçede düğün, nişan salonu, halı saha, gelinlik salonu gibi işletmeleri olduğunu belirten Eker, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında biz de işyerlerimizi kapattık. 25 gün kadar da evdeyiz. Evde kaldığımız süre içinde nasıl faydalı olabiliriz diye bazı fikirler düşündük. Kanser hastasıyım, yoğun bir hastalık dönemi de geçirdim. Uzun süre yoğun bakımda kaldım ve bu süreçlerin nasıl geçtiğini biliyorum. Eşimin de akciğerinde sorunları var. Yoğun bakıma gidilmeme noktasında nasıl önlemler alınabilir diye bu konuda vatandaşlara destek olmak istedik. Maskenin yanında siperlik de üreterek başta sağlık çalışanı olmak üzere çalışmak zorunda olan esnafımıza destek olmak için bu ürünleri ürettik. İnşallah yakında dağıtımını yapacağız? dedi.
'EN BÜYÜK SIKINTIMIZ KUMAŞ'
Üretim için kızının fikir verdiğini kaydeden Eker, "Kızım Genç Halk Eğitim Müdürlüğü'nde çalışıyor. O da bu işe maaşını koyarak destek verdi. Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ayşin ile görüştük. Kendisi de bize malzeme ve fikir konusunda yardımcı oldu. Biz de maddi ve manevi konuda destek olacağımızı söyledik. Malzemelerin bir kısmını Diyarbakır'dan getirttik. 1 haftada 300 siperlik, 300'e yakın tıbbi maske ürettik. En büyük sıkıntımız kumaş. Bu malzemeleri bulamadığımız için normal yıkanabilen kumaş üzerinde ev hanımlarının ve diğer vatandaşların günlük hayatta kullanabilecekleri bir üretim üzerinde çalışıyoruz. Başka insanlara da örnek olmasını istiyoruz? diye konuştu. BİNGÖL Koronavirüs nedeniyle kapattığı düğün salonunda bez maske ve siperlik üretiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Genç, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

4 günlük sokağa çıkma yasağında detaylar belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak Haberler
4 günlük sokağa çıkma yasağında detaylar belli oldu! Marketler bazı saatlerde açık olacak
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı Haberler
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Erdoğan’ın imzasıyla İstanbul’da iki mahalle riskli alan ilan edildi Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da iki mahalle riskli alan ilan edildi
Türkiye’nin yardımına muhtaç İngiltere’de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Çin’de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi kendiliğinden değişti Haberler
Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi kendiliğinden değişti
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un’un durumu çok ağır Haberler
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong-Un'un durumu çok ağır
Herkes çekirge istilası beklerken uzman isim farklı bir tehlikeye parmak bastı: Başımıza iş açacak Haberler
Herkes çekirge istilası beklerken uzman isim farklı bir tehlikeye parmak bastı: Başımıza iş açacak
Ramazan anketinde vatandaşlara soruldu: Oruç tutacak mısınız? İşte çıkan sonuç Haberler
Ramazan anketinde vatandaşlara soruldu: Oruç tutacak mısınız? İşte çıkan sonuç
Haberler ›› Güncel ››BİNGÖL Koronavirüs nedeniyle kapattığı düğün salonunda bez maske ve siperlik üretiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:31: New York'ta koronavirüs salgınından kaçan kişi adada mahsur kaldı - Haber 12:31: MARDİN Koronavirüsü yendi, elinde bastonla çiftetelli oynadı - Haber 12:30: Mersin'de ihtiyaç sahiplerine 35 bin gıda kolisi gönderildi - Haber 12:30: Siirt'te PKK'lı teröristlere ait mühimmat ve giyim malzemesi ele geçirildi - Haber 12:30: Milli Eğitim Bakanı Selçuk çocuklara kitap yazdı - Haber 11:56: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin Twitter hesaplarını paylaştı - Haber 10:45: Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı - Haberler 10:14: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle uçak biletleri yananlar, uçuşların başlatılmasının ardından 2 ay içinde iade alabilecek - Ekonomi 00:53: 31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak - Haber 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber