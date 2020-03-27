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BİNGÖL Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlem

Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlemBİNGÖL'de taksicilik yapan Eren Oğur, koronavirüsten korunmak için ilginç önlemler aldı.

27.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:41
Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlem
BİNGÖL'de taksicilik yapan Eren Oğur, koronavirüsten korunmak için ilginç önlemler aldı. Oğur, şoför koltuğunun etrafını şeffaf branda ile kapatırken, müşterilerden aldığı paraları da dezenfekte etmeye başladı.
Kentte 3 yıldır taksi şoförlüğü yapan Eren Oğur, koronavirüsten korunmak amacıyla aracının şoför koltuğu çevresini şeffaf brandayla kapatıp yolcularla arasına mesafe koydu. Brandaya açtığı bölme ile müşterilerinden aldığı parayı da ayrıca dezenfekte eden Oğur, aldığı önlemlerin müşteriler tarafından takdirle karşılandığını söyledi.
Önlemler ile hem kendini hem müşterilerini koruduğunu söyleyen Oğur, Koronavirüsten dolayı böyle bir önlem aldık. Sürekli yolcularla iç içeyiz. Bizden onlara, onlardan bizlere bulaşmaması için böyle bir önlem aldık. Bunu gören diğer ticari taksiler de aynı önlemi almaya başladı. Yolcular da iyi karşılıyor, takdir ediyorlar dedi.
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BİNGÖL Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlem

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

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BİNGÖL Koronavirüse karşı takside şeffaf brandalı önlem

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