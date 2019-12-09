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Bingöl-kuleden düşen astsubay, şehit oldu

Kuleden düşen astsubay, şehit olduBingöl'ün Genç ilçesinde karakolun kulesinden düşen astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29), şehit oldu.

09.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:58

Kuleden düşen astsubay, şehit oldu

'ün Genç ilçesinde karakolun kulesinden düşen astsubay Halil Ulaş Yıldırım (29), şehit oldu.

Olay, sabah saatlerinde bilgiye göre, Genç'e bağlı köyündeki jandarma karakolunda meydana geldi. Güzeldere Jandarma Karakolu'nda görevli astsubay Halil Ulaş Yıldırım, saat 07.30 sıralarında karakolun 10 metre yüksekliğindeki kulesinden dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Yıldırım, sağlık ekiplerince Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste müdahale edilen astsubay Yıldırım, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Ankara nüfusuna kayıtlı ancak ailesinin Malatya'da oturduğu öğrenilen şehit astsubay Yıldırım'ın cenazesi, Bingöl'de düzenlenecek törenin ardından memleketine gönderilecek.

Bingöl-kuleden düşen astsubay, şehit oldu

Güzeldere, Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA


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