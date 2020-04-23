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BİNGÖL Macaristan'dan tahliye edildiği Bingöl'ü aşağılan kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Macaristan'dan tahliye edildiği Bingöl'ü aşağılan kadın hakkında soruşturma başlatıldıKORONAVİRÜS salgını nedeniyle önceki gün Macaristan'dan tahliye edilerek Bingöl'e getirilen grup arasında bulan P. P.

23.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:13
Macaristan'dan tahliye edildiği Bingöl'ü aşağılan kadın hakkında soruşturma başlatıldı
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle önceki gün Macaristan'dan tahliye edilerek Bingöl'e getirilen grup arasında bulan P. P. hakkında, sosyal medyadaki "Bu kara lekeyi pasaportumdan nasıl silebilirim?' paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle Türk vatandaşlarının yurda getirilme çalışmaları kapsamında salı günü Macaristan'da yaşayan 123 Türk vatandaşı, uçakla Bingöl'e getirilerek, karantinaya alınmak üzere yurda yerleştirildi. Kente gelen grup arasında bulunan P. P., sosyal medya hesabında Bingöl'e yönelik 'Bu kara lekeyi pasaportumdan nasıl silebilirim? Havacılık tarihinde ilk kez gerçekleşen Budapeşte- Bingöl seferine şahit oldum resmen' paylaşımını yaptı. Tepki çeken paylaşımın ardından Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca P.P. hakkında 'sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Önceki gece Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den Bingöl'e gelen uçakta yer alan ve karantina altında bulunan P.P adlı şahıs hakkında, paylaşımı sebebiyle halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi. BİNGÖL Macaristan’dan tahliye edildiği Bingöl’ü aşağılan kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Macaristan, Bingöl, Güncel , Haber
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