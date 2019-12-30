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Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu

Bingöl merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

30.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:44 Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu
Bingöl merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.
Bingöl merkezli İstanbul ve Mardin illerinde gerçekleştirilen operasyonda, çatışma bölgeleri olarak adlandırılan Suriye ülkesinde bir dönem silahlı faaliyet yürüttükleri, DEAŞ terör örgütüne eleman temin ettikleri, Bingöl ilinde örgütsel ders/toplantı düzenledikleri ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve işyerlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.

Güncel

Kaynak: AA

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