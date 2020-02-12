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Bingöl merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

BİNGÖL merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

12.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:22Bingöl merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

BİNGÖL merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Bingöl merkezli Diyarbakır, İstanbul, Mersin ve Muş'ta belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 123 kilo esrar, 10 kilo kenevir tohumu, 22 gram sentetik uyuşturucu, 10 uyuşturucu hap, hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 51 mermi, 4 av tüfeği, 4 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA

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