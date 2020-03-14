Bingöl merkezli 5 ildeki fuhuş operasyonunda 11 tutuklama
BİNGÖL merkezli Elazığ, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.
14.03.2020 00:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:30
BİNGÖL merkezli Elazığ, İstanbul, İzmir ve Tunceli 'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca fuhşa yer temin edip, aracılık eden kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Savcılık talimatıyla harekete geçen polis, takibe alınan kişilerin yakalanması için Bingöl, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Tunceli'de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, 20'si ise adliyeye gönderildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Güncel
Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Güncel
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu