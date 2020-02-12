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Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Bingöl merkezli 5 ilde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

12.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:09Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
merkezli 5 ilde gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 10'u tutuklandı.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan fiziki ve teknik takipli çalışmalarda Bingöl Merkez, Diyarbakır, Muş, İstanbul ve Mersin'de belirlenen 39 adrese eş zamanlı operasyon yapıldığını bildirdi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Uyuşturucu imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik başlatılan fiziki ve teknik takipli çalışmalarda Bingöl Merkez, Diyarbakır, Muş, İstanbul ve Mersin'de belirlenen 39 adrese, 11.02.2020 tarihinde eş zamanlı operasyon yapılmış, operasyonlarda 21 şüpheli yakalanmış, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 82 kg toz esrar, 41 kg kubar esrar, 10 kg kenevir tohumu, 22 g metamfetamin, 10 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 51 adet mermi, 4 adet av tüfeği, 4 adet bıçak, ele geçirilmiştir. Aynı dosya kapsamında daha önce yapılan ara yakalamalarda da 2 ton 84 kg esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili toplam 10 şüpheli tutuklanmıştır" denildi. - BİNGÖL

Bingöl, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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