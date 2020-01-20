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Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Bingöl ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 11'i tutuklandı.

20.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:26
ve 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 11'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bingöl merkezi, Genç ve Solhan ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen 22 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı.
Operasyonda 1 kilo 105 gram esrar, 21 hap, 7 gram sentetik uyuşturucu ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
Bingöl merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İstanbul, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA


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