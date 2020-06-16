BİNGÖL MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan, deprem bölgesine ziyaret

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan, deprem bölgesine ziyaretMHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, depremden etkilenen Bingöl'deki köyleri ziyaret etti.

16.06.2020 18:45 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:52
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan, deprem bölgesine ziyaret
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, depremden etkilenen Bingöl'deki köyleri ziyaret etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, öğleden sonra geldiği Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, depremde ağır hasar gören Elmalı köyünü ziyaret etti. Burada inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Aydın, vatandaşlarla sohbet etti. Bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki yapıların riskli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyleyen Kamil Aydın, "Temel ihtiyaçların giderilmesi noktasında portatif bir takım imkanlar bir an önce sağlanırsa çadırda kalmak daha rahat olur. Ben buradan, gönlü vatandaşlarımızın acısını, sıkıntısını paylaşmak için çarpan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geçmiş olsun dileklerini özellikle sunmak istiyorum. Genel başkanımızın selamlarını ve acıları paylaştığını ifade ettiklerini beyan etmek istiyorum. Onun için kalabalık bir heyetle buradayız. Vatandaşlarımızı dinleyeceğiz, en kısa zamanda yaraları sarmak için gerekenleri yapacağız" dedi.
'DEVLETİMİZ BUNU KARŞILAYACAK GÜÇTEDİR'
Depremde 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu hatırlatan Aydın, şunları söyledi:
"Birazdan oraya da gideceğiz. Taziyemizi vereceğiz, telef olan hayvanlar var. Devletimiz bunu karşılayacak güçtedir. Bütün yetkili organlarıyla buradalar. Ama benim ifade ettiğim eksiklerde giderilirse bölge halkı daha rahat olacaktır. Çok geniş bir kitle var basın mensupları ve kamu kurumları var. Onların da iyi hizmet vermeleri açısında gerekenlerin temini konusunda mutlu olacağız." BİNGÖL MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın’dan, deprem bölgesine ziyaret

Kaynak: DHA

Etiketler: Deprem, Bingöl, Aydın, MHP, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim Haber
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45’e yükseldi Haber
Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi
Van’da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada Haber
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz Haber
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Haber
Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Haber
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi Haber
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup ’meteor’ sandığı taşa gözü gibi bakıyor Haber
Ortaokul öğrencisi, piknikte bulup 'meteor' sandığı taşa gözü gibi bakıyor
Haberler››Güncel››BİNGÖL MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan, deprem bölgesine ziyaret - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:53: Kolombiya'da Kovid-19'dan ölümler artıyor - Haber 18:53: FETÖ'den gözaltına alınan 5 eski polis serbest bırakıldı - Haber 18:53: Tedavisi süren kedi için yüklü masraf istendiği iddiası - Haber 18:51: Keşan'da "Dijital Tarım Pazarı" toplantısı düzenlendi - Haber 18:46: Şahinbey'de tarlalara yol açılıyor - Haber 18:10: Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz gazilerine müdahalede bulunulduğu iddialarını yalanladı - Haber 18:07: Listeye Bursa da eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 45'e yükseldi - Haber 16:13: Emekli Koramiral Atilla Kıyat, skandal sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi - Haberler 11:59: İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu - Haber