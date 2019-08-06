Bingöl Milli Eğitim Müdürü Güney, görevine başladı

Ankara Mamak
İlçe Milliği Eğim Müdürlüğünden, Bingöl
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Rahmi Güney görevine başladı.
Güney yaptığı açıklamada, Bingöl'e hizmet edecek olmanın heyecanını, mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bakanlığımızın çeşitli kademelerinde yürüttüğüm görevlerden edindiğim bilgi, beceri, deneyim ve tecrübenin ışığında, ilimizin eğitim çıtasını daha yukarılara çıkarmak için Bingöl'ün eğitim camiasının tüm paydaşları mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağımızı öncelikle ifade etmek istiyorum."