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Bingöl Milli Eğitim Müdürü Güney, görevine başladı

Ankara Mamak İlçe Milliği Eğim Müdürlüğünden, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Rahmi Güney görevine başladı.

06.08.2019 14:55 Bingöl Milli Eğitim Müdürü Güney, görevine başladı
Ankara Mamak İlçe Milliği Eğim Müdürlüğünden, Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Rahmi Güney görevine başladı.
Güney yaptığı açıklamada, Bingöl'e hizmet edecek olmanın heyecanını, mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bakanlığımızın çeşitli kademelerinde yürüttüğüm görevlerden edindiğim bilgi, beceri, deneyim ve tecrübenin ışığında, ilimizin eğitim çıtasını daha yukarılara çıkarmak için Bingöl'ün eğitim camiasının tüm paydaşları mesai mefhumu gözetmeksizin çalışacağımızı öncelikle ifade etmek istiyorum."

Ankara, Bingöl, Mamak, Güncel

Kaynak: AA

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