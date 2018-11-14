Bingöl Müftülüğü'nden İşaret Dili Kursu

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:34



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:34

Bingöl Müftülüğünce işaret dili kursu düzenlendi.Hacılar Camisi'nde düzenlenen kursun açılışı, Solhan Kaymakamı Fatih Okumuş ve İl Müftüsü Muharrem Genç tarafından yapıldı.Genç, yaptığı açıklamada, işitme engellilere büyük önem verdiklerini belirterek bu nedenle onlar için personele işaret dili eğitimi vereceklerini söyledi.İşaret dili kursuna katılacak 20 personelin 3 ay süreyle eğitim alacağını dile getiren Genç, "Engelli kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle işitme engelli kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim'i rahat okumaları ve öğrenmeleri için bu kursu düzenledik." dedi.Genç, kursun hayırlı olmasını diledi.