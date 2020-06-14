BİNGÖL Murat Nehri'nde kurtarma tatbikatı

Murat Nehri'nde kurtarma tatbikatıBİNGÖL'de, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyesi 20 kişilik ekiple Murat Nehri'nde gerçekleştirilen boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

14.06.2020 14:30 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:39
Murat Nehri'nde kurtarma tatbikatı
BİNGÖL'de, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) üyesi 20 kişilik ekiple Murat Nehri'nde gerçekleştirilen boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.
AKUT gönüllüleri, yaz mevsiminin gelmesiyle artan boğulma vakalarına müdahale sırasında hata payını azaltmak, kurtarma deneyimlerini geliştirmek amacıyla Murat Nehri'nde tatbikat yaptı.
20 kişilik ekip önce, Murat Nehri'nde rafting için saha çalışması yaptı sonra da iki botla senaryo gereği Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi yaşayan bir kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Botla kadının bulunduğu bölgeye giden ekipler, yaptıkları müdahaleyle boğulma tehlikesi yaşayan kadını kurtardı.
AKUT eğitmeni Ömer Faruk Gürsaçtı, tatbikata Bingöl Üniversitesi'nin de destek verdiğini ifade ederek, "Ekiplerimize, suda nasıl arama-kurtarma yapılır, nasıl müdahale edilir konularını yaptığımız tatbikatta gösterdik. Aynı zamanda da botla ilgili bilgiler verdik. Daha sonra canlandırma yaparak bir boğulma vakası gerçekleştirdik. Tatbikatta kurtardığımız kişiye ilkyardım müdahalesini yaptık" dedi. BİNGÖL Murat Nehri’nde kurtarma tatbikatı

Kaynak: DHA

Etiketler: Murat Nehri, Güncel, Haber

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