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Bingöl otobüste bayılan yolcusunu hastaneye ulaştırdı

Otobüste bayılan yolcusunu hastaneye ulaştırdıBİNGÖL'de, halk otobüsü şoförü Mustafa Kaya'nın, bayılan kadın yolcusunu hastaneye götürme anı, araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.

07.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:01
Otobüste bayılan yolcusunu hastaneye ulaştırdı
BİNGÖL'de, halk otobüsü şoförü Mustafa Kaya'nın, bayılan kadın yolcusunu hastaneye götürme anı, araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.
Muş karayolu'nda, Karşıyaka-Ekinyolu seferini yapan halk otobüsündeki bir kadın yolcu aniden bayıldı. Şoför Mustafa Kaya da yolcusunu, otobüsle Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Davranışı diğer yolcular tarafından takdirle karşılanan Kaya'nın kadını hastaneye götürdüğü anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Bingöl otobüste bayılan yolcusunu hastaneye ulaştırdı

Bingöl, Güncel

Kaynak: DHA


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