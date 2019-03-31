Bingöl Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Bingöl için sandığa giden vatandaşlar, Bingöl Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Bingöl seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Bingöl 'de kim önde? Bingöl seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

BİNGÖL 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Bingöl Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Erdal Arıkan, MHP'den Mehmet Ziya Buyankara, CHP'den Vahdettin Uzunyayla Millet İttifakı kapsamında yarışacak. DSP adına Ahmet Özdil, Saadet Partisi adına Musa Ahmet Kaya, TKP adına Mesut Bayram, BBP adına Şerafettin Varolgüneş ve HDP adında da Hişyar Özsoy Bingöl Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Bingöl yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

BİNGÖL YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİNGÖL 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Bingöl 'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Bingöl 'de 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti adına Yücel Barakazi, BDP adına İlhan Çakabey aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti % 58,31 oy oranı ile Bingöl Belediye Başkanlığı'nı kazandı. BDP ise % 25,91 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. SP adayı Serdar Atalay % 8, 74 oy oranı ile 3, HÜDAPAR'dan Mehmet Şenlik% 3,06 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

BİNGÖL İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bingöl belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Bingöl seçim sonuçları sayfamızı ziyaret edin.