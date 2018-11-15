Bingöl Seyir Halindeki Taksiye Bağlanan Atın Görüntüsü Tepki Çekti

15 Kasım 2018 Perşembe 15:14



15 Kasım 2018 Perşembe 15:14

Seyir halindeki taksiye bağlanan atın görüntüsü tepki çektiBİNGÖL'de akşam saatlerinde bir ticari taksinin çekici kancasına bağlı atı görenler gözlerine inanamadı. Taksinin arkasından bulunan aracın sürücüsü o anları cep telefonu ile kaydetti.Bahçelievler Mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, önünde seyir halinde bulunan bir taksinin çekici kancasına bağlı bir atı görünce gözlerine inanamadı. Yağmur altında ticari taksiye bağlı atın bu halini üzüntüyle izleyen otomobilde bulunanlar, o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı. Yağmur ve soğuk havaya rağmen seyir halinde giden ticari taksinin arkasındaki çekici kancasına bağlanan atın nereye ve ne için götürüldüğü, akibetinin ise ne olduğu bilinmiyor.