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Bingöl, Şırnak, Siirt ve Batman'da 358 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl, Şırnak, Siirt ve Batman'da 358 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

05.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:38Bingöl, Şırnak, Siirt ve Batman'da 358 köy yolu ulaşıma kapandı
, , ve 'da 358 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Dünden beri bölge genelinde aralıklı olarak etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle Bingöl'de 252, Batman'da 76, Siirt'te 21 ve Şırnak'ta da 9 olmak üzere 358 köy yolu kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yolların açılması için aralıksız çalışma yürütüyor.
Öte yandan, Siirt Şirvan'daki Cevizlik bölgesinde kapanan yol, Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Şırnak, Bingöl, Batman, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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